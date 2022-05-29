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Giriş Tarihi: 29.5.2022 23:13

Terminal hattında test sürüşleri başladı

Terminal hattında test sürüşleri başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘raylı sistemi kentin kuzeyi ile buluşturacak’ projesi olan T2 tramvay hattında test sürüşleri başladı

Büyükşehir Belediyesi'nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında artık sona gelindi.



Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel – Terminal arası raylarla birbirine bağlanırken, hatta gabari testi yapıldı.



Sabah saatlerinde Kültürpark içindeki Tramvay Bakım Merkezi'nden hareket eden test vagonu; Stadyum Caddesi, Altıparmak, Heykel, İnönü ve Uluyol Caddesi üzerinde normal seyrini tamamlayarak, Kent Meydanı durağında yeni hatta giriş yaptı.



Hat üzerinde anlık ölçüm ve kontrollerin yapılması nedeniyle tramvay saatte 5 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri tarafından da yol geçişlerinde güvenlik önlemleri alındı.



Özellikle durak giriş ve çıkışlarında hassas ölçümler yapılırken; T2 hattındaki ilk test sürüşü, tramvayın sorunsuz şekilde terminale ulaşması ile tamamlandı.



Gidiş güzergahında sorun yaşanmazken, ekipler aynı titizlikle dönüş güzergahı için de test sürüşünü gerçekleştirdi.



Bursalıların uzun zamandır merakla beklediği T2 hattında yolculu seferlere ise bütün test sürüşlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından başlanacağı kaydedildi.



BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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