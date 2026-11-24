Sabahları sıcak bir kahveyle güne başlamak ya da gün boyu taze çay içmek için kullanılan termoslar, düzenli temizlense bile bir süre sonra rahatsız edici bir koku yaymaya başlıyor. Özellikle paslanmaz çelik yüzeylere sinen tanen tabakası, sadece su ve süngerle yapılan yıkamalarda yerinden oynamıyor. Uzmanların da önerdiği o pratik formül ise hem kimyasal kalıntı bırakmıyor hem de dakikalar içinde tüm lekeleri çözüyor.