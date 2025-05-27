Terör örgütü DEAŞ’a finansal destek operasyonu: Para toplayıcı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Can Tuncay koordinesinde İstanbul İl Jandar Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Finans sağlamak maksadıyla sözde Selefi/Tekfirci ve cihatçı yapılanmada örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilere fon sağladıkları tespit edildi.

MİLYONLARI ÖRGÜT İÇİN TOPLADI

DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne faaliyetlerine ve eylemlerini fon sağlamak maksadıyla sosyal medya platformu üzerinden açılan sayfalarda yardım kampanyasının düzenleyerek, yapılacak olan yardımların Bilal B. isimli şahsa ait kripto hesabına aktarıldığı kaydedildi. Kripto hesaba 185 işlemde 8 milyon 576 bin TL ve banka hesaplarına 1069 işlemde 5 milyon 308 bin TL toplandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Örgüte fon aktaran toplayıcı konumda bulunan Bilal B.'e yönelik operasyon düzenlendi. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



İKİNCİ OPERASYON



DEAŞ'a yönelik yapılan ikinci finans operasyon İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleşti. 23 şahsa yönelik yapılan operasyonda 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 şahsın ise yakalama işlemleri devam ediyor.

Arama sonucu ele geçirilenler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 150 bin dolar, 150 bin lira ve başkaca paralar ele geçirildi.