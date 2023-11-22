Terör örgütü DEAŞ’ın “Bot” hesapçıları yakalandı! 13 gözaltı…

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten ve terör saldırısı hazırlığı yaptıkları değerlendirilen kişilerin yakalanması için İstanbul'un 10 ilçesinde 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. "Bot" hesap olarak adlandırılan ve terör örgütü DEAŞ yanlısı sosyal medya hesaplarını kuran ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli iki kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde bulunan altı yabancı uyruklu kaçak göçmen de yakalanarak gözaltına alındı ve sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.