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Giriş Tarihi: 31.7.2024 16:23

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: Bir gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Terör örgütü DHKP/C’ye operasyon: Bir gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan İlyas A.'yı 29 Temmuz'da gözaltına aldı. Sultanbeyli ilçesinde yakalanan A.'nın, örgütün 2015 yılında TAYAD, 2016 yılı içerisinde Gazi Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'nin sorumlusu olduğu kaydedildi.

TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. DHKP/C üyesi polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Örgüt üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: Bir gözaltı
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