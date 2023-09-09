Terör örgütü operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürüyor.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan F.A. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.