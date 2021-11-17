Suriyeli ünlü sanatçı Şanlıurfa’da gözaltında

Sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, jandarma ekiplerinin tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.
PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan Omar Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Omar Souleyman, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Omar Souleyman, hastanede alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.