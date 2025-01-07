Terör propagandasıyla suçlanan Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimi savcılığa ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü" başlıklı haberde PKK terör örgütü mensupları Daştan ve Bilgin'i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, Devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilgi yayan kişileri yakın incelemeye aldı.

BARO BAŞKANI VE YÖNETİMİNE SORUŞTURMA

Bu kapsamda savcılık, 22 Aralık'ta İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERİYORLAR

Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimi bugün ifade vermek üzere adliyeye geldi. İfadenin öncesinde ise adliye önünde toplanarak basın açıklamasında bulundular. Açıklamada, Türkiye Barolar Birlik Başkan'ı Erinç Sağlan konuşma yaptı.

TERÖRLE BAĞLANTILI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan paylaşımlarda adı geçen Cihan Bilgin'in "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme" ve Üye olma kaydının olduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Nazım Daştan'ın ise PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme suçundan 2 adet , "Terör propagandası" suçundan 4 kaydı ve hakkında arama kararı olduğu ortaya çıkmıştı.