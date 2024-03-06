Terör yalanıyla kandırdılar

Kırıkkale'de telefon dolandırıcısının tuzağına düşen emekli kadın öğretmenin şahsa gönderdiği 203 bin lirası, polis ekipleri tarafından bloke koydurularak transferi engelledi. 67 yaşındaki Yaşar Çalış, "203 bin lira para dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Polisimizin sayesinde paralarıma bloke koyuldu, param döndü" ifadesini kullandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla dolandırılan emekli öğretmen Yaşar Çalış'ın (67) ihbarı üzere harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, kendisini telefonda Cumhuriyet savcısı özel kalemi olarak tanıtan şüphelinin, aile bireylerinin ismi terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiği için banka hesap numarasına para yatırmasını istediği, bunun üzerine de 203 bin lira yatırdığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çalış'ın banka şubesine bloke koydurarak, 203 bin liranın transferini engelledi.Evindeki altınları kuyumcuda bozdurduktan sonra 203 bin lirayı dolandırıcının hesabına gönderdiğini ifade eden Çalış, "203 bin lira dolandırıldım. İBAN'larına parayı attım bir saat beni hipnoz ettiler. Kırıkkale emniyetinin işleri güçleri rast gelsin. Onların sayesinde paralarıma bloke koyuldu." dedi.