Terörden temizlenen bölgelerde sera üretimi arttı

Çukurca'da terör örgütünden temizlenen bölgelerde yer alan topraklarda seracılık yapılıyor. Bir dönem güvenlik nedeniyle yasak olan alanlarda, artık 4 mevsim üretim yapılmaya başlandı. AK Partili Çukurca Belediyesi tarafından Emirşaban Mahallesi Beşük mevkiinde kurulan seralarda kış mahsullerin ekim ve üretimine devam ederken çıkan yeni mahsuller vatandaşın sofralarında yer alıyor.

Çukurca belediyesinde Ziraat Mühendisi olarak çalışan Servet Erdal, belediye ait seralarda ilkbahar ve yaz aylarında domates, salatalık ve biber ürettiklerini belirterek, sonbahar ve kış aylarında ise marul, roka, turp, tere olmak üzere daha çok yeşillik üretimi yapıldığını söyledi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise, bölgede verimli toprakların olmasının kendileri için büyük bir şans ve nimet olduğuna dikkat çekerek,

"Göreve başladığımız günden itibaren Çukurca Belediyesi olarak tarım ve çiftçiliğe çok önem vererek bu alanda güzel projeler üretmeye ve hayata koymaya çaba gösterdik. Bir yandan tarlalarımıza su kanalları ve yol götürerek ekilmeyen toprakların değerlendirilmesine katkıda bulunduk. Mevsiminin sıcak olmasıyla beraber bunu fırsata çevirerek kaymakamlığımız ile ortak sera projeleri üreterek vatandaşlarımıza hibe edildi. Topraklarımızı yılın 4 mevsiminde üretim yapacak şekilde hazırlayıp alttan ısıtmalı seralar kurduk" dedi. Başkan Dündar, seralarda üretilen doğal ve organik ürünlerin piyasanın yarı fiyatına vatandaşa sunduklarını söyledi. Dündar, amaçlarının Çukurca'da seracılığı yaygınlaştırarak ilçe ve bölgenin sebze ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade etti.