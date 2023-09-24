Haberler Yaşam Haberleri Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 24.9.2023 12:48

Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzetinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Teröre ’Pençe-Kilit’ darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Teröre 'Pençe-Kilit' darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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