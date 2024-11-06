Teröristler intikam için oğlunu şehit etmişti: Kırşehir Valisi babayı ziyaret etti

Siirt'in Baykan ilçesinde bakkal işleten Şükrü Akan, terör örgütlerine karşı oğlu ile birlikte Türk Devletinin yanında yer alarak askerlere traktör ile malzeme ve gıda desteği sağladı. Teröristlere karşı Türk ordusunun yanında olan Şükrü Akan'dan intikam almak isteyen bölücü terör örgütü üyeleri intikam yemini ederek Akan'ın ailesinden birine zarar vermek istedi. Terör örgütü üyeleri Şükrü Akan'ın 17 yaşındaki oğlu Muzaffer Akan'ı okul dönüşü yolunda şehit etti.

Aradan geçen 30 yılın ardından hala acısını içinde yaşayan şehit babası Şükrü Akan, "Devlet neredeyse ben her zaman oradayım. Türk askerine, vatana canımız feda olsun. Allah o yüce mertebeyi oğluma nasip etti. Bu güzel ülkeye ihanet ettikleri için o hainlerin soyu kurusun" ifadelerini kullandı.

Vali Demiryürek şehit babasına sarılarak, "Sizler en kıymetlilerinizi, evlatlarınızı vatan için, bayrak için, ezan için toprağa verdiniz. Sizlere büyük bir minnet duyuyoruz. Sizler için ne yapsak azdır, Tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.