Teröristlere gazeteci maskesi! T24 ve Seyhan Avşar’a soruşturma

Suriye'de PKK/KCK terör örgütü kurma ve yönetme suçlarından aranan Cihan Bilgin ile Nazım Daştan öldürüldü. Cihan Bilgin hakkında 2015 yılında Diyarbakır'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme ve Üye olma suçundan soruşturma başlatıldığı, Mardin 1.Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı öğrenildi. Nazım Daştan'ın ise 2012 ve 2016 yıllarında Gaziantep'ten PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme suçundan iki farklı suç kaydı bulunduğu, Ağrı'dan 2016 ve 2019 yıllarında PKK/KCK terör örgütü Ptopagandası yapmak suçundan da suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Gaziantep 2.Ağır Ceza Hakimliğince PKK/KCK-YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan aranan Daştan'ın İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği Gaziantep 2.Sulh Ceza Hakimliği ve Diyadin Sulh Ceza Hakimliğince de PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTLERE GAZETECİ MASKESİ

20 Aralık'ta T24 isimli haber sitesinde "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü" başlıklı haber yapıldı. Gazeteci Seyhan Avşar da sosyal medya hesabından PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında arama kaydı bulunan örgüt mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övdü. Ayrıca iki örgüt üyesinin sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şekilde yanıltıcı bilgi paylaştı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T24 isimli site ile Seyhan Avşar hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL BAROSU AVUKATLIKLARINA SOYUNDU

İki örgüt mensubunun öldürülmesinin ardından İstanbul Barosu teröristlerin avukatlığına soyundu. İstanbul Baro Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 19 Aralık'ta Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitirmişlerdir" denildi. İstanbul barosu doğruluğundan emin olmadan bazı PKK'ya müzahir gazetecilerin iddiasıyla yaptığı açıklamada örgüt üyelerinden "iki basın mensubu yurttaşımız" diye bahsetti. Açıklamanın devamında "İki basın mensubu yurttaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülmesini ve anayasal haklarını kullanarak basın açıklaması yaptıktan sonra gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.