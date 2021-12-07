Ters yön cezası 2021 - Trafikte ters yönde araç kullanma cezası ne kadar?

Bir aracın zorunlu istikametinin tam tersine hareket etmesi Trafik Kanunu'nda ters yön olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde araç kullanmak ciddi kazalara neden olacağı için ağır cezaları vardır. 2020 yılında bu tutar 1.228 TL olarak belirlenmişti. Ters yön cezası 2021yılında daha da arttı. Sürücülerin bu trafik kuralına dikkat etmesi gereklidir.

TERS YÖNDE ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Trafikte ters yöne araç kullanma cezası Trafik Kanunun 46/2-h maddesine göre belirlenmektedir. Geçtiğimiz yılda ters yöne ceza tutarı 1.228 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı itibariyle 111 TL zamlanarak 1,339 TL olarak kabul edildi. Şu an ters yön cezası 1,339 TL'dir. Ancak 15 gün içerisinde ödeme yaparsanız yüzde 25 indirim uygulanır.

TERS YÖN CEZASI PLAKAYA YAZILIR MI?

Günümüzdeki teknolojilerle beraber trafik denetimleri daha da arttı. Mobese gibi kamera sistemleri ile ters yön ihlalleri tespit edilebilmektedir. Daha sonra aracın plakasına ilgili ceza tutarı yazılabilir.

HATALI U DÖNÜŞ CEZASI

Trafikte hız sınırını aşmak cezai işleme tabiyse hatalı bir şekilde U dönüşü yapmanın da cezası vardır. Bu ceza 2021 yılı itibariyle 144 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bu ceza 15 gün içerisinde ödenirse 108 TL olarak tahsil edilir.