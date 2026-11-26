Kaza, 25 Kasım saat 23.00 sıralarında Burdur- Fethiye yolu Ali Kemal Erdem Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Eren Baş yönetimindeki otomobil ters yönde ilerlediği sırada Ömer Ö. (25) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mustafa Eren Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Korkunç kazada diğer otomobilin sürücüsü Ömer Ö. ile araçlardaki Mevlüt Mesuthan Ö. (18), Ahmet Arda A. (18), Alper Göktuğ Ç. (17), Halil Mert B. (15) ve Hasan Emre S. (16) ise itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 6 yaralı ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ahmet Arda A. ve Halil Mert B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.