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Giriş Tarihi: 2.11.2024 15:17 Son Güncelleme: 2.11.2024 15:48

Tersten gelen otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta ters yöne giren otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tersten gelen otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesi Bayazıtlı Bulvarı'nda 46 AFY 560 plakalı otomobiliyle ters yönde seyreden V.C, kendi yolunda seyreden motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.E.A ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından M.E.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.E.A doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis otomobil sürücüsü V.C'yi gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tersten gelen otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
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