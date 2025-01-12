Tesbih cinayetinde husumet detayı

İstanbul Balat'ta Ercan Çali isimli seyyar satıcının öldüğü cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Polis, gözaltındaki Gökçe Ş., Tülay Serap K. ve tabancayı sakladığı belirtilen B.U.'nun ifadeleri alındı. Şüphelilerin ifadede, "Kendisini tespih sattığı için uzun süredir tanıyoruz. Kahveye gelen müşterileri rahatsız ettiği için aramızda husumet vardı. Olay günü de aynı konudan tartışma çıktı. Üzerime yürüdü. Bende doldur- boşalt yaptım" dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.