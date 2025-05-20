Tesettürlü öğrencisine “Karabaş” diyerek hakaret etti! Valilik harekete geçti

Ortaokul öğretmeni 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisi H.K.'ya arkadaşlarının önünde, "Önüne dön Karabaş" diye hitap etti. Öğrenci olayı babasına anlattı. Aile öğretmeni CİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine harekete geçen Hatay Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Kızının öğretmeni tarafından hakarete uğradığını belirten baba Harun K. "Kızım okuldan ağlayarak eve döndü. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde 'Karabaş önüne dön önüne' dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben kızınızdan özür diledim. 'Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz' dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum" dedi.

ARTIK DERSİME GİRMESİN

Okuldaki diğer öğretmenleriyle sorun yaşamadığını dile getiren H.K. ise "Fen bilgisi dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'Karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim, daha sonra beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için. Servisten de zaten ağlayarak inmiştim, babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenimizi aradı. Yani benim de bir hayallerim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor asla hakarete bulunmuyorlar. Okulum, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten belirli bir seviyede olduğum için ben bu okula gidiyorum, savcı olmak istiyorum, onun için biraz da gitmek istedim" diye konuştu.