Haberler Yaşam Haberleri TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 14.4.2024 23:51

TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Teşkilat 104. bölüm fragmanı araştırılıyor. Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren yapım son olarak 103. bölümü ile seyircisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin son bölümünün ardından Teşkilat yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, dizinin son bölüme dair merak edilenler…

TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat son olarak 103. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Teşkilat yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığ Teşkilat bu hafta 103. bölümü ile ekrana geliyor.

14 Nisan 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kambur, Ömer'e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır.

Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez.

Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer'in kararlarını etkileyecektir.

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TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
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