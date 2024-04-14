TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat son olarak 103. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Teşkilat yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?