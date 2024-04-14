TEŞKİLAT 104. BÖLÜM FRAGMANI HEYECANI | Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat son olarak 103. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Teşkilat yeni bölüm fragmanı için araştırmalara başladı. Peki, Teşkilat 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE
Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığ Teşkilat bu hafta 103. bölümü ile ekrana geliyor.
14 Nisan 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Kambur, Ömer'e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır.
Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez.
Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer'in kararlarını etkileyecektir.