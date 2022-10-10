Teşkilat dizisi 50. son bölümle TRT1 ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü TRT 1 yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler ve internet üzerinden bir kez daha izlemek isteyenler yoğun olarak "Teşkilat 50. Bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Teşkilat 50. Bölüm full izle linki ve tüm detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linkle dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz.
David Hartley, kültür ataşesi kisvesi altında yabancı istihbarat istasyon şefi olarak Türkiye'ye gönderilir. Bu görevlendirmeyle eş zamanlı olarak İstanbul'da çeşitli terör eylemleri yaşanır. Ekip bu eylemleri engellemek için çalışmalara başlar ancak onları bir sürpriz beklemektedir.
Halim'in şehit edilmesiyle kederin hakim olduğu mahallede, Efkar ve Korkut yeni bir yola girer. Sayısız şehidin kanıyla kurulan bu ülke için tüm benliğiyle mücadele etmeye hazır ekibimiz, terör eylemlerini gerçekleştiren karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya kararlıdır.
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