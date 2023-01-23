Teşkilat 62. bölüm full izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm tek parça izle





TEŞKİLAT 62. BÖLÜM ÖZETİ

Tetikçinin kendisi olduğunu öğrenen Ömer'in hedefinde Halit Başkan vardır. Francis'in başına silah dayaması ile Ömer köşeye sıkışır. Tetikçinin Ömer olduğunu anlayan Zehra'nın ise zor bir inisiyatif alması gerekir. Bu açmaz tüm dengeleri alt üst edecektir.