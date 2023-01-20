Haberler Yaşam Haberleri TESYEV'in yeni başkanı Murat Aksu oldu
Giriş Tarihi: 20.1.2023 21:27

TESYEV'in yeni başkanı Murat Aksu oldu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) başkanlığına Murat Aksu getirildi.

AA
TESYEV’in yeni başkanı Murat Aksu oldu

Vakıf Kurucusu ve Başkanı Yavuz Kocaömer'in geçtiğimiz kasım ayında vefat etmesinin ardından bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Murat Aksu, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Aksu, yaptığı konuşmada, hedeflerinin vakfı daha ileriye taşımak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Rahmetli Yavuz ağabeyin önderliğinde yaklaşık çeyrek asır önce çıktığımız yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Yavuz Kocaömer'in bize devrettiği bayrağı, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. TESYEV bundan sonra da engellilerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecektir. Türkiye'nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımızın daima yanında olacağız."

Murat Aksu'nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Burak Sarıca, Kazım Ali Kiremitcioğlu, Carmen Aparicio Bustos Samsunlu, Fikret Ercan, Hasan Gocay, Ali Evren Doğru, İkbal Yiğitalp, Murathan Kalyoncu.

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu olan Murat Aksu, aralık ayında da Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) başkanlığına seçilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor: Tüm gözler o tarihe döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Son dakika: SGK'dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı
Siyasi zavallılar
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
Arap Süleyman'ın arazisine 700 mirasçı! Değeri tam 5 milyar
Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'un skandal sözlerine tepki: O günler geride kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
TESYEV'in yeni başkanı Murat Aksu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA