Tetikçi tutup eşinin işyerini kurşunlattı: Polis tek tek yakaladı

Olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli 3 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ TEK TEK YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli 2 şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi. Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

3 AYRI SALDIRI 8 ŞÜPHELİ

Hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.'nin evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, olayda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ele geçirilenlerle emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve poliste toplamda 11 suç olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TETİKÇİ TUTUP EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 2 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin saldırı anlarını cep telefonuna kaydettirdiği de ortaya çıktı.