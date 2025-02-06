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Giriş Tarihi: 6.2.2025 18:30

Teyzesine evlatlık verildiğini öğrenip anne ve babasını öldürmüştü: Katil zanlısı için karar verildi!

Kayseri'de teyzesine evlatlık verildiğini öğrenen şahıs karşı dairede oturan öz anne ve babasını bıçakla öldürmüş, 3 yakınını da yaralamıştı. Görülen davada katil zanlısı için karar verildi.

AA
Teyzesine evlatlık verildiğini öğrenip anne ve babasını öldürmüştü: Katil zanlısı için karar verildi!

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, maktul M.Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", 2 kez "kasten yaralama" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ TALEP ETTİ


Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık A.E, bilerek yapmadığını, olay anında atak geçirdiğini, kimseye özel bir kastı olmadığını öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.
Maktul M.Ö'nün yakınları ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirterek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.E'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kez "kasten yaralama" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile birlikte 2 Şubat 2023'te karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüş, 3 yakınını yaralamıştı.

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Teyzesine evlatlık verildiğini öğrenip anne ve babasını öldürmüştü: Katil zanlısı için karar verildi!
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