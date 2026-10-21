TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’a iddianame! Dernek paralarını şahsi hesabında tuttu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca hakemlere yönelik "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmıştı.

SORUŞTURMASI AYRILDI

Soruşturma kapsamında TFF Faal Hakemler Derneği'nin İstanbul şubesinin kapatılması için savcılık tarafında davaname hazırlanmıştı. Derneğin başkanı Ferdi Karadoruk'un şahsi hesabına para geçirdiği tespitinin ardından hakkında yürütülen soruşturması ayrıldı ve iddianame hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyelerinin hakem ve gözlemcileri objektif ve gerekçeli bir neden göstermeksizin klasman dışı bıraktıkları anlatıldı. Görev vermemekle kalmayıp sistematik şekilde dışladıkları, kimilerine ayrıcalıklı yapıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı belirtildi.

HAKEM KAYIRMACA

İddianamede, Gündoğdu'nun ve bazı MHK üyelerinin tahkim kurulu kararlarıyla bazı işlemlerin bozulduğu, hakemlik sınav sorularının hakem derneği ile yakın ilişkilere ait olanlara verildiği iddiasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Hakemlerin TFFHGD'e üye oldukları ve MASAK'ın incelenmesi sonucunda dernek içerisindeki hesaplar ve defterlerde bir takım uyumsuzluklar tespit edildi. Dernek başkanı olan Ferdi Karadoruk'un hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve dernekler kanununa muhalefet suçunu işlediği aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADA

Yürütülen soruşturmada söz konusu dernekte arama yapıldığı, derneğe ilişkin çok sayıda defter, evrak kayıt defteri, sınav kağıtları ve mali belgeler ele geçirilerek el konulduğu, söz konusu dernek evrakların bilirkişi tarafından incelendiği iddianamede kaydedildi. Bilirkişi raporunda 2025 yılı dernek beyannamesinde, 2024 yılı dernek beyannamesi ile beyan edilen bilanço öz varlıklarının karşılığı aktif varlıklarının fiili veya kaydi şekilde yok edildiğinin görüldüğü ifade edildi.