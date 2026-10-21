TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk’a iddianame! Dernek paralarını şahsi hesabında tuttu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca hakemlere yönelik "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanmıştı.
SORUŞTURMASI AYRILDI
Soruşturma kapsamında TFF Faal Hakemler Derneği'nin İstanbul şubesinin kapatılması için savcılık tarafında davaname hazırlanmıştı. Derneğin başkanı Ferdi Karadoruk'un şahsi hesabına para geçirdiği tespitinin ardından hakkında yürütülen soruşturması ayrıldı ve iddianame hazırlandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İddianamede Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyelerinin hakem ve gözlemcileri objektif ve gerekçeli bir neden göstermeksizin klasman dışı bıraktıkları anlatıldı. Görev vermemekle kalmayıp sistematik şekilde dışladıkları, kimilerine ayrıcalıklı yapıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı belirtildi.
HAKEM KAYIRMACA
İddianamede, Gündoğdu'nun ve bazı MHK üyelerinin tahkim kurulu kararlarıyla bazı işlemlerin bozulduğu, hakemlik sınav sorularının hakem derneği ile yakın ilişkilere ait olanlara verildiği iddiasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Hakemlerin TFFHGD'e üye oldukları ve MASAK'ın incelenmesi sonucunda dernek içerisindeki hesaplar ve defterlerde bir takım uyumsuzluklar tespit edildi. Dernek başkanı olan Ferdi Karadoruk'un hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve dernekler kanununa muhalefet suçunu işlediği aktarıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADA
Yürütülen soruşturmada söz konusu dernekte arama yapıldığı, derneğe ilişkin çok sayıda defter, evrak kayıt defteri, sınav kağıtları ve mali belgeler ele geçirilerek el konulduğu, söz konusu dernek evrakların bilirkişi tarafından incelendiği iddianamede kaydedildi. Bilirkişi raporunda 2025 yılı dernek beyannamesinde, 2024 yılı dernek beyannamesi ile beyan edilen bilanço öz varlıklarının karşılığı aktif varlıklarının fiili veya kaydi şekilde yok edildiğinin görüldüğü ifade edildi.
104 İŞLEMDE 1 MİLYON 627 BİN BAŞKANA AKTARILDI
Alınan bilirkişi raporunda, şube başkanı Ferdi Karadoruk'a "avans" veya "ön ödeme" gönderilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı bulunmadığı, harcamaların dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilemediği ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmadığı belirtildi. Rapora göre, 1 Ocak 2024–4 Eylül 2026 arasında şubenin banka hesaplarından 698 işlemde 7.5 milyon TL çıktı. Karadoruk'un şahsi hesabına ise 104 işlemde toplam 1 milyon 627 bin TL aktarıldı. Bu tutarın, dernek hesaplarından çıkan paranın yüzde 21,70'ine karşılık geldiği kaydedildi.
DERNEĞİN PARALARINI UHDESİNDE TUTTUĞU İDDİA EDİLDİ
Karadoruk'un hesaplarından derneğe 60 işlemde 1 milyon 134 bin TL gönderildi. 831 bini açıklamasız gönderilirken, "iptal olunan Hilmi Ok turnuvasının final masraf iadesi" açıklamalı 150 bin TL ve "mevlüt avans iade" açıklamalı 50 bin TL bulunduğu belirtildi. Raporda, iade edilen toplam 1 milyon 31 bin TL'nin, iade öncesinde Karadoruk'un uhdesinde şahsi kullanımda tutulduğu değerlendirildi.
7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Karadoruk'un görevi kötüye kullanmak suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Karadoruk'un önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.