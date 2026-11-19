Toplam 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 102 üniversiteyle ilk sırada bulunan Hindistan'ın ardından dünya ikinciliğini elde etti.
Geçen yıl 82 üniversitesi sıralamaya giren Türkiye, bu yıl üniversite sayısını 89'a yükseltti. Dünyanın ilk 200 üniversitesi arasındaki Türk üniversitesi sayısı da 12'den 13'e çıktı.
Sıralamada Türkiye'den Koç Üniversitesi 48'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 57'nci sırada yer alarak dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi 101'inci, Sabancı Üniversitesi 103'üncü, Boğaziçi Üniversitesi 108'inci ve Atatürk Üniversitesi 113'üncü sırada yer aldı. Bu üniversiteleri 134'üncü sıradaki Erciyes Üniversitesi, 163'üncü sıradaki Bilkent Üniversitesi, 165'inci sıradaki Gebze Teknik Üniversitesi ve 172'nci sıradaki Akdeniz Üniversitesi izledi.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 175'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 189'uncu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ise 195'inci sırada yer alarak ilk 200'e girdi.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEN DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞLER
Sıralamada bazı Türk üniversiteleri önceki yıla göre önemli ilerlemeler kaydetti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl bulunduğu 501-600 bandından 175'inci sıraya yükselerek ilk 200'e girdi. Akdeniz Üniversitesi de 251-300 bandından 172'nci sıraya yükseldi. Erciyes Üniversitesi ise üç yıldır üst üste dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında yer alma başarısını sürdürdü. İstinye Üniversitesi, 401-500 bandından 251-300 bandına yükselirken Ankara Üniversitesi 240'ıncı sıradan 236'ncı sıraya çıktı.
TÜRKİYE'NİN DİSİPLİNLERARASI BİLİMDEKİ TEMSİLİ GENİŞLİYOR
İlk kez 2025 yılında yayımlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türkiye'den 45 üniversite yer almıştı. Bu sayı 2026'da 82'ye, 2027'de ise 89'a ulaştı. Türkiye'nin sıralamadaki üniversite sayısı iki yılda yaklaşık iki katına çıkarken ilk 200'deki üniversite sayısı da 2025'te 10'dan 2026'da 12'ye, 2027'de 13'e yükseldi. Sonuçlar, Türk üniversitelerinin farklı bilim dallarını bir araya getiren araştırmalardaki uluslararası temsilinin genişlediğini ortaya koydu.
İlk 200'ün ardından Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 201-250 bandında; Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise 251-300 bandında yer aldı.
BÖYLECE İLK 300'DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTESİ SAYISI 21 OLDU
Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi 301-350 bandında, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi 351-400 bandında sıralandı.
Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi de 401-500 bandında yer alarak ilk 500'e girdi.
Böylece toplam 38 Türk üniversitesi dünyada ilk 500'e girmeyi başardı.
ÖZVAR: "DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM SEÇENEKLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"
THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki görünürlüğünün artmasından memnuniyet duyduklarını belirterek disiplinlerarası eğitim ve araştırma imkânlarını genişletmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Özvar, "Disiplinlerarası çalışmalar bilimsel gücümüzü artırıyor. Dünyada bilimsel araştırmaların ve yükseköğretimin geleceği, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle şekilleniyor. Biz de bu dönüşümü yakından takip ediyor, dünyadaki gelişmelerle eşgüdüm içinde üniversitelerimizde disiplinlerarası eğitim seçeneklerini çeşitlendiriyoruz. Öğrencilerimizin bir alanda uzmanlaşırken farklı disiplinlerden de bilgi ve beceri kazanabilmelerini sağlayacak modeller geliştiriyoruz." dedi.
Yapay zekâ, büyük veri, otomasyon ve dijitalleşmenin bilgi üretimini ve mesleklerin gerektirdiği yetkinlikleri değiştirdiğini vurgulayan Özvar, yükseköğretimde farklı disiplinlerin birbirini beslediği, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitimlerini zenginleştirebildiği bir yapıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
"DÜNYADAKİ GELİŞMELER, ATTIĞIMIZ ADIMLARIN NE KADAR İSABETLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Dünyada yükseköğretimin giderek daha fazla disiplinlerarası bir yapıya yöneldiğine dikkati çeken Özvar, Türkiye'de bu doğrultuda yürüttükleri çalışmaların uluslararası gelişmelerle örtüştüğünü belirtti.
Özvar, "Dünyadaki gelişmeler, attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Biz de üniversitelerimizde disiplinlerarası eğitim imkânlarını genişletiyor, öğrencilerimizin farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanabilecekleri yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Yükseköğretimde dünyadaki dönüşümle eşgüdüm içinde ilerliyoruz." dedi.
Bu yaklaşımın somut örneklerinden birinin eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine yönelik çift anadal teşviki olduğunu belirten Özvar, şöyle devam etti:
"Eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerimizin farklı alanlarda da eğitim alabilmelerini teşvik edecek bir çalışma yürütüyoruz. Belirli bir başarı sıralamasının üzerinde yer alan gençlerimizin kendi bölümlerini destekleyecek başka programlarda da eğitim görmelerini istiyoruz. Çift anadal, öğrencilerimizin zaten sahip olduğu bir hak. Biz yeni bir hak oluşturmuyoruz; akademik başarısı yüksek öğrencilerimizin bu imkândan daha fazla yararlanmasını teşvik ediyoruz."
Eczacılık öğrencilerinin mühendislik veya kendi alanlarını destekleyen başka programlarda eğitim almasının yeni çalışmalar ortaya koymalarına ve mesleki üretkenliklerini artırmalarına katkı sağlayabileceğini vurgulayan Özvar, benzer imkânların diş hekimliği öğrencileri için de geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 11 GÖSTERGEYLE DEĞERLENDİRİLDİ
THE tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin farklı akademik disiplinleri bir araya getirerek yürüttükleri araştırmaları değerlendiriyor. Sıralamada üniversitelerin disiplinlerarası araştırma performansı; girdiler, süreçler ve çıktılar olmak üzere üç temel başlık altında toplam 11 gösterge üzerinden ölçülüyor. Araştırma ve sanayi fonları, akademik altyapı, kurumsal destek, bilimsel yayınların niteliği ve etkisi gibi ölçütlerin dikkate alındığı değerlendirmede araştırma çıktıları yüzde 65, araştırma girdileri yüzde 19, araştırma süreçleri ise yüzde 16 ağırlığa sahip.