TÜRKİYE'NİN DİSİPLİNLERARASI BİLİMDEKİ TEMSİLİ GENİŞLİYOR

İlk kez 2025 yılında yayımlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türkiye'den 45 üniversite yer almıştı. Bu sayı 2026'da 82'ye, 2027'de ise 89'a ulaştı. Türkiye'nin sıralamadaki üniversite sayısı iki yılda yaklaşık iki katına çıkarken ilk 200'deki üniversite sayısı da 2025'te 10'dan 2026'da 12'ye, 2027'de 13'e yükseldi. Sonuçlar, Türk üniversitelerinin farklı bilim dallarını bir araya getiren araştırmalardaki uluslararası temsilinin genişlediğini ortaya koydu.

İlk 200'ün ardından Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 201-250 bandında; Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise 251-300 bandında yer aldı.

BÖYLECE İLK 300'DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTESİ SAYISI 21 OLDU

Bartın Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi 301-350 bandında, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi 351-400 bandında sıralandı.

Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi de 401-500 bandında yer alarak ilk 500'e girdi.

Böylece toplam 38 Türk üniversitesi dünyada ilk 500'e girmeyi başardı.