Haberler Yaşam Haberleri The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yerini listeledi: Fethiye ikinci sırada yer aldı
Giriş Tarihi: 3.10.2023 17:53 Son Güncelleme: 3.10.2023 17:54

The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yerini listeledi: Fethiye ikinci sırada yer aldı

İngiliz The Times gazetesinin ekimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinin ikinci sırada gösterildiği bildirildi.

AA
The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yerini listeledi: Fethiye ikinci sırada yer aldı

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Best places for a beach holiday in October" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.

The Times'ın "Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat" yazısıyla paylaşılan liste ise şu şekilde paylaşıldı:

"İbiza (İspanya), Fethiye (Türkiye), Malta, Zanzibar (Tanzanya), Goa (Hindistan), Cape Town (Güney Afrika), Algarve (Portekiz), Jamaika, Tulum (Meksika), Girit (Yunanistan)"

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The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yerini listeledi: Fethiye ikinci sırada yer aldı
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