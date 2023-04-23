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Giriş Tarihi: 23.4.2023 20:04 Son Güncelleme: 23.4.2023 20:14

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'e tutuklama! Hileli hareketlerde bulundu

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Faruk Fatih Özer'in tutuklama gerekçeleri dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

ARZU KAYA ARZU KAYA
Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’e tutuklama! Hileli hareketlerde bulundu

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Faruk Fatih Özer sorgusunun ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından tutuklandı. Hakimliğin tutuklama gerekçeleri dikkat çekti.

"MAĞDURLARIN NE KADAR ZARARINI KARŞILADIM BİLMİYORUM"

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer savcılıktaki ifadesini tekrar ederek Sulh Ceza Hakimliği'nde benzer bir savunmaya imza attı. Yargılandığı mahkemede sorulara cevap vereceğini söyleyen Özer, "Suçlamalari kesinlikle kabul etmiyorum. 52 kilo fiziki altın aldığım şeklinde savcılıktan bir soru sorulmuştu. Ben buna da esas yargılamanın yapılacağı mahkemede cevap vermek istiyorum. Avukatlarım aracılığıyla mağdurların bir kısmına ulaştım ve zararlarını karşıladım. İmkan verilmesi halinde kalan mağdurların da zararlarını karşılamak istiyorum. Ne kadarlık bir zarar karşıladığımı hatırlamıyorum. Kara para aklama olay ile ilgili MASAK tarafından hazırlanan raporu kabul etmiyorum" dedi.

İŞTE TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Hakimlik ise dikkat çekici gerekçelerle Özer'in tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, Özer'in suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğunu, şirketin kuruluş gününden beri eylemlerini sürekli olacak biçimde örgüt hiyerarşisi ve talimatlarla devam ettirdiğini belirtti. Özer'in diğer örgüt yönetici ve üyelerine talimat vererek müşteri kazandırıp sistemde tuttuğunu kaydeden hakimlik, "müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte ve hileli hareketlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

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Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'e tutuklama! Hileli hareketlerde bulundu
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