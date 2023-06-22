Thodex Ceo’suna bir davada kaçakçılıktan açıldı... Şirket defterlerini denetime sokmamış

"BELGELERİ VERMEMESİ İÇİN NEDEN YOK, SUÇ İŞLEMİŞ"

Savcılık, Özer'in yasal süre içinde belgeleri Vergi Denetim Kurulu'na ibraz etmemesi için bir sebebi bulunmadığını belirtti. Usulüne uygun tebligata rağmen defter ve belgeleri inceleme makamına sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu kaydederek "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.

"BAKANLIK VE VERGİ DAİRESİYLE HİÇBİR PROBLEMİM OLMADI"

Faruk Fatih Özer hakkında açılan dava kapsamında İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Özer kendisine tebligat gelmediğini öne sürerek, "Şirket 31 Mart 2021 günü re'sen terk edilmiştir. Tebligatın yapıldığı tarihte zaten şirkete kayyum atanmıştı. Ben o tarihte yetkili değildim. 2017 yılına ilişkin defterler şirkette ya da mali müşavirde bulunur. Ancak kayyım atandığı için bunları ibraz edebilecek durumda değildik. Benim şirkette yetkili olduğum dönemde aktif olarak çalıştığım 4 yılda Maliye Bakanlığı ya da Vergi Dairesi ile hiçbir problemim olmadı. Gerekli yükümlülükler tarafımızca yerine getiriliyordu" dedi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını verdi. Faruk Fatih Özer'in olay tarihinde yetkili olduğu şirkete ait 2017 senesinin ticari defter ve belgelerinin kendisinden incelenmek üzere istenmesine rağmen ibraz etmediğini belirtti. Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazı yazarak Thodex'in hangi tarihler itibari ile tasfiye sürecine girdiğinin ve kayyum atanmış ise hangi tarihte atandığının sorulmasını istedi. Duruşma karar için ertelendi.