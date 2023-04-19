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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Thodex Faruk bugün Türkiye’ye iade edilecek

ARZU KAYA ARZU KAYA
Thodex Faruk bugün Türkiye’ye iade edilecek
TÜRKİYE'NİN en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 1 yıl 3 ay 10 günlük firarı son buldu. Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken kaçtığı Arnavutluk'ta yakalanan Özer bugün Türkiye'ye iade edilecek. Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkardı. Özer iade edilince önce emniyette sorgulanacak sonra Anadolu Adliyesi'ne getirilecek. Özer'in yokluğunda 21 şüpheli hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.

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Thodex Faruk bugün Türkiye’ye iade edilecek
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