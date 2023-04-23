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Giriş Tarihi: 24.4.2023

‘Thodex Faruk’ tutuklandı

Emir SOMER Emir SOMER
‘Thodex Faruk’ tutuklandı
Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Thodex'in Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğuna vurgu yapılmıştı. İddianamede yer verilen MASAK raporunda ise Özer'in hakimiyeti altındaki üç ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği belirtilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özer, dün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Özer, "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"BENDE PARA YOK"
Susma hakkını kullandığı ifade edilen Faruk Fatih Özer'in sözlü ifadesinde "Ben dolandırıcı değilim. Bu işte kazanmak da var kaybetmek de... Bende para yok. Olan paraları dağıttım. Herkesin parasını verdim. Resmi ifademi mahkemede vermek istiyorum" dediği öğrenildi.

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‘Thodex Faruk’ tutuklandı
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