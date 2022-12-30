Thodex Fatih iade edilecek

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili verilen kararı onayladı. Mahkemece yapılan duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesi'nin aldığı iade kararı onaylandı. Kararda, söz konusu karara itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne yapılabileceği kaydedildi. Arnavutluk Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, savcılığın "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki istemini kabul etmişti. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.