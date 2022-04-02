THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! ’Planlı ve hileli eylemler...’





'SİSTEM BAKIMDA'

İddianameye göre, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan "thodex.com" isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesapları bloke edildi ve uzun süre hesaplarına giremedi. Kullanıcıların para çekme talepleri de yerine getirilmedi. "Sistemde bakım çalışması var" denilerek müşteriler oyalandı. Daha çok yatırımcı çekebilmek ve sisteme daha fazla para girişi sağlamak için reklamlarında ünlü isimler oynatıldı.