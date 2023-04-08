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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Thodex vurgununda üçüncü soruşturma

ARZU KAYA ARZU KAYA
Thodex vurgununda üçüncü soruşturma
Binlerce kişinin 356 milyon lira dolandırıldığı kripto para borsası Thodex'le ilgili ikinci soruşturma sürerken yüzlerce yeni mağdurun ortaya çıkmasıyla üçüncü bir soruşturma başlatılacağı belirtildi. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında açılan dava sürerken yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Daha önce belirlenen 2 bin 27 mağdura ek olarak "Bizim de zararımız" var diyerek savcılığa başvuran 582 yeni mağdurun şikâyetiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, ikinci soruşturmayı başlatmıştı.

MASAK RAPORU DOSYADA
İkinci soruşturmada mağdurların zararının tespiti için hazırlanan MASAK raporuna göre, 575 mağdur üzerinden yaklaşık 95 milyon lira vurgun yapıldığı belirtildi. Raporda bazı mağdurların sisteme para yatırmadığı ancak türlü yollarla paralarının sisteme girişinin sağlandığı belirlendi. Kimi mağdurların sosyal medya üzerinden yahut e-ticaret siteleri üzerinden konteyner, 2. el telefon gibi ürünler satın almak amacıyla peşinat gönderdikleri ancak daha sonra satıcıya ulaşamadıkları, söz konusu paraların ise sisteme aktarıldığının belirlendiği kaydedildi. İkinci dalga soruşturma sürerken yeni mağdurların ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu kapsamda üçüncü dalga Thodex soruşturmasının başlatılacağı kaydedildi.

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Thodex vurgununda üçüncü soruşturma
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