Haberler Yaşam Haberleri Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:12

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi

Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyiz mahkemesindeki duruşması, 20 Aralık’a ertelendi.

AA
Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi

Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle 20 Aralık'a ertelendiğini doğruladı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım'daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık'ta kararı temyize götürmüştü.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi
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