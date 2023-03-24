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Giriş Tarihi: 24.3.2023 00:20 Son Güncelleme: 24.3.2023 02:38

THY pilotu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi'nde 2011 yılında 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olan ve bir süredir kanser tedavisi gören pilot Ezgi Tosunoğlu Koca (41) hayatını kaybetti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY pilotu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Ezgi Tosunoğlu Koca (41) hayatını kaybetti. THY Uçuş Akademisi'nden 2011 yılında mezun olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Koca'nın cenazesi Esenyurt İhsan Murat Bilgiç Camisi'nde kılınacak cuma namazını sonrası toprağa verileceği öğrenildi

PİLOT OLMAYI ÇOK İSTEDİM

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunu olan Koca, 2011 yılında THY'nin Uçuş Akademisi'nden 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olmuştu.Daha sonra THY'de kaptan pilot olan Koca, mezuniyet töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce THY'ye başvuru yaptığını, üniversite yıllarında itibaren pilot olmayı çok istediğini belirterek mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söylemişti. Koca "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok ilk benim. Temel eğitimleri tamamladık. Şimdi uçak tipi eğitimi alacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı

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THY pilotu hayatını kaybetti
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