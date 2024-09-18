Haberler Yaşam Haberleri THY uçağında ‘10 tane fabrikam var’ diyerek saldıran yolcu tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.9.2024 00:13

THY uçağında ‘10 tane fabrikam var’ diyerek saldıran yolcu tutuklandı

THY’nin İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyen ve hakaretlerde bulunan Berat Güdül, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
THY uçağında ‘10 tane fabrikam var’ diyerek saldıran yolcu tutuklandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu Berat Güdül'ün arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. Güdül ise bunun üzerine kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaret etti. Polis çağrılmasına rağmen sakinleşmeyen Güdül "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" ifadeleriyle gündeme geldi. THY Basın Müşaviri Yahya üstün yolcunun kara listeye eklendiğini ve uçağa maddi hasar verdiği için hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

TUTUKLANDI
Güdül hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Güdül, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Güdül Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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THY uçağında ‘10 tane fabrikam var’ diyerek saldıran yolcu tutuklandı
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