THY’de bayram seferberliği! 395 ilave sefer planlandı

30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 9 güne çıkarıldı. Bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunun yanı sıra uçak seyahati için THY'ye akın etti. THY de talepleri karşılamak için ek seferler planlandığını duyurdu.