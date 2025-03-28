THY’de bayram seferberliği! 395 ilave sefer planlandı

30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 9 güne çıkarıldı. Bayramı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yolunun yanı sıra uçak seyahati için THY'ye akın etti. THY de talepleri karşılamak için ek seferler planlandığını duyurdu.
"İLAVE TALEPLER KARŞILANACAK"
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz."