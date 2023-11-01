Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | THY duyurdu: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi
Giriş Tarihi: 1.11.2023 17:48 Son Güncelleme: 1.11.2023 18:46

Son dakika | THY duyurdu: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle  biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferler iptal edildi. THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

DHA
Son dakika | THY duyurdu: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

19.00 - 22.00 ARASI SEFERLER İPTAL

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan son açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

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Son dakika | THY duyurdu: İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal edildi
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