Tıbbi cihaz yalanıyla 831 milyonluk vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları "Sağlık Bakanlığına kiralamak üzere tıbbi görüntüleme cihazı alın, yüksek kazanç elde edin" vaadiyle ağa düşüren şebekeye yönelik nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlattı. Erdi D. ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan resmi incelemelerde, Sağlık Bakanlığı
bünyesinde bu cihazların kiralanmasına dair ihale kaydının yer almadığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK) tarafından Erdi D.'nin banka hesaplarında yaklaşık 831 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken hesaplarından yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına para transferleri yapıldığı belgelendi. Ebru E., Ferdi K., Damla A., Sadık D. ve Erdem D. hakkındaki adli işlemler de sürüyor.