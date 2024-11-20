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Giriş Tarihi: 20.11.2024 22:25 Son Güncelleme: 21.11.2024 01:22

Tıbbi sekreter evinde ölü bulundu

Samsun’un Atakum ilçesinde 21 yaşındaki nişanlı tıbbi sekreter evinde ölü bulundu. Genç kızın yanında çok sayıda ilaç bulundu.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Tıbbi sekreter evinde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 776'ncı sokakta oturan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner'den haber alamayan nişanlısı Erdem S., çilingir çağırarak evine girdi. Erdem S., Güner'i yatağında hareketsiz bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede, Kübra Güner'in yanında çok sayıda ilaç tespit edildi. Güner'in cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Tıbbi sekreter evinde ölü bulundu
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