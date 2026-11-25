Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motoru reklamlarında kullanılan 'Yüzde 50 indirimli' ifadesinin incelendiğini belirtti. Kaplan, inceleme sonucunda tüketicilere sunulan fiyat avantajının gerçekte uygulanmadığının tespit edildiğini bildirdi.

İncelemede, ürünlerdeki en yüksek indirim oranının bile yüzde 50'nin altında olduğu, bu oranda indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu, diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği ve hiçbir üründe yüzde 50 veya üzeri indirim uygulanmadığı belirlendi.

Kaplan, gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak reklamlarda kullanılmasının tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı algısı oluşturduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından söz konusu tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.