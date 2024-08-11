Tiflis’ten Trabzon’a sağlık köprüsü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turizm ve sağlık toplantısına katıldı. Toplantıya özel hastaneler, KTÜ Tıp Fakültesi, Oteller Birliği, alışveriş merkezleri ve turizm acenteleri temsilcileri de katıldı. Şehrin gelişen trendlerinden biri olan turizmin önemine vurgu yapan Başkan Genç toplantıda şunları söyledi: "Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli gerçekten çok büyük. Şehrimiz, farklı inançlara hitap eden bir cazibe merkezi haline geldi. Gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şehrimizin sağlık alanındaki fiziki kapasitesi, sahip olduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyoruz. İnşaatı hızla devam eden şehir hastanemiz de tamamlandığında, Trabzon'un bir sağlık merkezi olarak önemi daha da artacak. Uluslararası bağlantılarımızı güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz.Geçtiğimiz yıl sadece Batum'dan 41 bin 738 kişi, Trabzon'u sağlık turizmi amacıyla ziyaret etti. Bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bakü'den Trabzon'a haftada dört kez doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Tiflis'le de beraber Gürcistan'ın tamamına yayılabilecek bir anlayışı ortaya koyalım istedik. Trabzon'a gelen turistler, sağlık merkezlerimizden yararlanarak şehrimize büyük ekonomik katkı sağlıyorlar. Trabzon'un ekonomisine turizmin sağladığı katkı çok önemli. 2022 yılı sonu itibarıyla Trabzon'a fındıktan sağlanan gelir 126 milyon dolar iken, turizmden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon dolardır. Bu rakamlar, turizmin şehrimizin ekonomik kalkınmasında ne kadar kritik bir rol oynadığını açıkça gösteriyor."Trabzon-Tiflis uçuş seferlerine verilecek katkı payı oranları şu şekilde oluştu: Trabzon Büyükşehir Belediyesi yüzde 10, Forum AVM yüzde 10, Rubenis AVM yüzde 2,5, Cevahir AVM yüzde 2,5, Trabzon Oteller Birliği yüzde 5, İmperial Hastanesi yüzde 12, Medicalpark Yıldızlı yüzde 10, Medicalpark Karadeniz yüzde 10, 7M Hastanesi yüzde 7, KTÜ Farabi Hastanesi yüzde 12, ULUTUR yüzde 17, Dentomed Dış Polikliniği yüzde 1, Kuzeygöz Hastanesi yüzde 1.