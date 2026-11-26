Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu'nun 10'uncu toplantısı, Ankara Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan TİHEK Başkanı Vasip Şahin, çocukların eğitim hayatında karşılaştıkları şiddet ve dijital zorbalıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

EĞİTİM HAKKI BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN ORAN

Kurumun başvuru istatistiklerini paylaşan Şahin, eğitim hakkının ayrımcılık başvurularında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Son 4 yılda ayrımcılık yasağı kapsamında esastan incelediğimiz her 4 başvurudan 1'i eğitim hakkına ilişkindir" dedi. Akran zorbalığı iddialarına ilişkin verileri de açıklayan Şahin, "Geçtiğimiz 3 yılda doğrudan akran zorbalığı iddialarına ilişkin olarak 46 başvuru yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ZORBALIĞIN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin de değiştiğini vurgulayan Şahin, zorbalığın artık okul ve arkadaş çevresiyle sınırlı kalmadığını dile getirdi. Şahin, "Geçmişte okul veya arkadaş çevresiyle sınırlı kalabilen zorbalık davranışları, bugün dijital mecralar vasıtasıyla çocuğun hayatının hemen her alanına sirayet edebilmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Çocukların kişisel özellikleri nedeniyle maruz kaldıkları dışlanma ve şiddetin basit bir anlaşmazlık olarak görülemeyeceğini belirten Şahin, konunun insan hakları boyutuyla ele alınması gerektiğini kaydetti.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OLAYLARI HATIRLATTI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara da değinen Şahin, bu hadiselerin çocukların güvenliğinin sağlanması konusunda toplumsal sorumluluğu yeniden gündeme getirdiğini ifade etti. Şahin, "Geride bıraktığımız yıl içinde farklı okullarımızda meydana gelen ve milletçe bizleri derinden üzen hadiseler, çocuklarımızın güvenliğinin temini noktasında hepimize düşen sorumlulukları bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

BÜTÜN PAYDAŞLARA MÜCADELE ÇAĞRISI

Akran zorbalığıyla mücadelenin ortak sorumluluk gerektirdiğini belirten Şahin, ailelerin, eğitim kurumlarının, kamu kuruluşlarının ve dijital platformların sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Şahin, "Şiddet ve akran zorbalığıyla mücadelede aileden okula, kamu kurumlarından sivil topluma ve dijital platformlara kadar bütün paydaşların üzerine düşen vazifeler bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Çocukların yüksek yararını esas alan önleyici politikaların önemine işaret eden Şahin, zorbalığa maruz kalan çocukların yanı sıra zorbalık davranışında bulunan ve bu olaylara tanıklık eden çocukların da gözetilmesi gerektiğini söyledi.