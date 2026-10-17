Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Tapınak Şövalyeleri, Manastır ve Ceset Kurutma Odası:

1000-1200 yılları arasında yapının Tapınak Şövalyeleri tarafından üs olarak kullanıldığına işaret eden semboller ve duvarlara kazınmış Yaşam Çiçeği motifleri ortaya çıkarıldı.

Sonraki yüzyıllarda Fransisken rahibelerine tahsis edilen alanda ise rahibelerin defnedilmeden önce bedenlerinin kurutulduğu yaklaşık 7 metre derinliğinde bir kurutma kuyusu (Dead Dryer) ile kemiklik (ossuary) keşfedildi.