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Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:18

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

İtalya'da hayalini kurduğu restoranı açmak için tarihi bir bina satın alan girişimci, sürekli sorun çıkaran tuvalet giderini tamir etmek isterken hayatının şokunu yaşadı. Kazdıkça 2500 yıllık antik bir dünyaya ulaşan adam, 7 yıl süren titiz bir çalışmanın ardından mekanını dünyaca ünlü bir arkeoloji müzesine dönüştürdü.

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Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!
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Toprağın derinliklerine indikçe Roma sarnıçları, Tapınak Şövalyeleri'ne ait gizli tüneller ve binlerce yıllık mezarlarla karşılaşan aile, restoran hayallerini askıya alarak burayı tarihin sergilendiği görkemli bir müze haline getirdi.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Basit Bir Tamirat Olarak Başladı

İtalya'nın güneyindeki tarihi Lecce kentinde yaşayan Luciano Faggiano, geleneksel lezzetler sunacağı şirin bir trattoria (İtalyan restoranı) açmak amacıyla tarihi bir bina satın aldı.

Ancak işletmeyi açmadan önce tek bir küçük pürüz vardı: Sürekli tıkanan ve geri basan tuvalet gideri.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Tesisat masrafından kaçınmak isteyen Faggiano, oğullarını da yanına alarak zemini kazıp boruyu bulmayı planladı. Birkaç günlük basit bir tamirat olarak başlayan bu işlem, tarihin en sıra dışı amatör keşiflerinden birine kapı araladı.

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Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Tesisat Tamirinden Arkeolojik Kazıya!

Faggiano ve oğulları zemini kazdıkça sahte bir zeminle, ardından da aşağı doğru uzanan gizemli tünellerle karşılaştı. Kazma kürekle derinlere indikçe ortaya çıkan katmanlar şunları içeriyordu:

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

MÖ 5. Yüzyıl Messapi Medeniyeti ve Antik Mezarlar:

Roma egemenliğinden önce bölgede yaşayan yerel Messapi halkına ait temel kalıntıları ve kaya mezarları gün yüzüne çıkarıldı. Yapının altındaki geçitlerde, dönemin gömü geleneklerini yansıtan mezar odaları ve küçük bir çocuğa ait defin alanı tespit edildi.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Roma Dönemi Tahıl Depoları ve Sarnıç Sistemi:

Antik Roma dönemine inildiğinde, kayalara kusursuzca oyulmuş çan biçimli dev su sarnıçları, yağmur suyunu toplayan pişmiş toprak kanallar ve kentin erzak ihtiyacını karşılayan tahıl ambarları (silolar) bulundu.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Tapınak Şövalyeleri, Manastır ve Ceset Kurutma Odası:

1000-1200 yılları arasında yapının Tapınak Şövalyeleri tarafından üs olarak kullanıldığına işaret eden semboller ve duvarlara kazınmış Yaşam Çiçeği motifleri ortaya çıkarıldı.

Sonraki yüzyıllarda Fransisken rahibelerine tahsis edilen alanda ise rahibelerin defnedilmeden önce bedenlerinin kurutulduğu yaklaşık 7 metre derinliğinde bir kurutma kuyusu (Dead Dryer) ile kemiklik (ossuary) keşfedildi.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Orta Çağ Gizli Kaçış Tünelleri ve 5 Bini Aşkın Eser:

Şehrin diğer kalelerine bağlanan yer altı kaçış geçitlerinin yanı sıra; İsa figürlü Cizvit yüzükleri, Roma adak şişeleri, 16. yüzyıl duvar freskleri, 18. yüzyıl çinileri ve binlerce parça seramik eşya tek tek belgelenerek koruma altına alındı.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Eşinden Gizli Başlayan Macera Dünyayı Şaşırttı

Kazı ilk başlarda o kadar gizli yürütüldü ki Faggiano, çıkan tonlarca molozu eşi ve komşuları fark etmesin diye geceleri çöp poşetleriyle gizlice dışarı taşıdı. Ancak kazı derinliği kontrol edilemez boyuta ulaşıp durum resmi makamlara yansıyınca, İtalyan Kültür Bakanlığı devreye girdi.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

Yetkililerin gözetiminde yaklaşık 7 yıl süren titiz kazı çalışmalarının ardından Faggiano, restoran açma hayalinden tamamen vazgeçti.

Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

2008 yılında kapılarını açan ve bugün binlerce turistin ziyaret ettiği Museo Faggiano, ziyaretçilerine tek bir yapının tabanından aşağı inerek 2500 yıllık Avrupa tarihini katman katman izleme fırsatı sunuyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!
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