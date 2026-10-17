Tıkanan boruyu açmak için kazdı, altından tarih fışkırdı: Restoran açacaktı, müze sahibi oldu!

İtalya'nın güneyindeki tarihi Lecce kentinde yaşayan Luciano Faggiano, geleneksel lezzetler sunacağı şirin bir trattoria (İtalyan restoranı) açmak amacıyla tarihi bir bina satın aldı.
Ancak işletmeyi açmadan önce tek bir küçük pürüz vardı: Sürekli tıkanan ve geri basan tuvalet gideri.
Faggiano ve oğulları zemini kazdıkça sahte bir zeminle, ardından da aşağı doğru uzanan gizemli tünellerle karşılaştı. Kazma kürekle derinlere indikçe ortaya çıkan katmanlar şunları içeriyordu:
Roma egemenliğinden önce bölgede yaşayan yerel Messapi halkına ait temel kalıntıları ve kaya mezarları gün yüzüne çıkarıldı. Yapının altındaki geçitlerde, dönemin gömü geleneklerini yansıtan mezar odaları ve küçük bir çocuğa ait defin alanı tespit edildi.
Antik Roma dönemine inildiğinde, kayalara kusursuzca oyulmuş çan biçimli dev su sarnıçları, yağmur suyunu toplayan pişmiş toprak kanallar ve kentin erzak ihtiyacını karşılayan tahıl ambarları (silolar) bulundu.
1000-1200 yılları arasında yapının Tapınak Şövalyeleri tarafından üs olarak kullanıldığına işaret eden semboller ve duvarlara kazınmış Yaşam Çiçeği motifleri ortaya çıkarıldı.
Sonraki yüzyıllarda Fransisken rahibelerine tahsis edilen alanda ise rahibelerin defnedilmeden önce bedenlerinin kurutulduğu yaklaşık 7 metre derinliğinde bir kurutma kuyusu (Dead Dryer) ile kemiklik (ossuary) keşfedildi.
Şehrin diğer kalelerine bağlanan yer altı kaçış geçitlerinin yanı sıra; İsa figürlü Cizvit yüzükleri, Roma adak şişeleri, 16. yüzyıl duvar freskleri, 18. yüzyıl çinileri ve binlerce parça seramik eşya tek tek belgelenerek koruma altına alındı.
Kazı ilk başlarda o kadar gizli yürütüldü ki Faggiano, çıkan tonlarca molozu eşi ve komşuları fark etmesin diye geceleri çöp poşetleriyle gizlice dışarı taşıdı. Ancak kazı derinliği kontrol edilemez boyuta ulaşıp durum resmi makamlara yansıyınca, İtalyan Kültür Bakanlığı devreye girdi.
Yetkililerin gözetiminde yaklaşık 7 yıl süren titiz kazı çalışmalarının ardından Faggiano, restoran açma hayalinden tamamen vazgeçti.