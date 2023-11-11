Tiktok fenomen, Atatürk’e hakaretten gözaltına alındı

Erzurum'da dönercilik yapan ve Tiktok fenomeni olan Mustafa Atmaca, canlı yayında Atatürk ile ilgili sarf ettiği iddia edilen sözleri nedeniyle büyük tepki topladı. Sosyal medya hesaplarında gündeme gelen Atmaca, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Fenomen dönerci bir takipçisi ile girdiği tartışmada; "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" sözlerini sarf etmişti.

Ayşe Nur ERDOĞDU-SABAH