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Giriş Tarihi: 13.3.2025 09:59 Son Güncelleme: 13.3.2025 10:18

TikTok fenomeni Meltem'i kim öldürdü? Kocası dahil 4 kişi gözaltında!

Esrarengiz olay Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşandı. Yol kenarında bir otomobilin yanında sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin kanlar içinde ölü bedenini gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan çalışmalar sonucunda arabanın eşine ait olduğunu ve aynı zamanda olay yerinde 13 boş kovan bulunduğunu saptadı. Kocası dahil 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken Meltem Menteşeli'nin nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü hala merak konusu. İşte haberin detayları...

DHA
TikTok fenomeni Meltem’i kim öldürdü? Kocası dahil 4 kişi gözaltında!

Olay, dün, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu belirlendi.



EŞİ VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.



TİKTOK FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanlık bölgelerde ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

Öte yandan Karabağlar Mezarlığı önündeki meydanda düzenlenen cenaze törenine Menteşeli'nin aile ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Karabağlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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TikTok fenomeni Meltem'i kim öldürdü? Kocası dahil 4 kişi gözaltında!
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