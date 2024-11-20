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Giriş Tarihi: 20.11.2024 18:02 Son Güncelleme: 20.11.2024 18:06

Tiktok fenomenine terör gözaltısı

Gaziantep'te sosyal medyada 1 Milyon 200 bin takipçisi olan Mehmet Özdemirkol, kamu görevlilerine hakaret ve suç unsuru paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tiktok fenomenine terör gözaltısı

Babası bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanan sosyal medya fenomeni Mehmet Özdemirkol, babasının neden tutuklandığını herkesin bildiğini canlı yayında söyledi. Canlı yayında babasının baron olduğunu ve terör nedeniyle tutuklandığını belirten, daha önce de suçluları övme ve hayvanlara eziyet videoları nedeniyle tepki çeken Mehmet Özdemirkol ile ilgili sosyal medya üzerinden çok sayıda ihbar yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mehmet Özdemirkol'un gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden kamu görevlisine hakaret ve çeşitli suç unsuru paylaşımlar yaptığı tespit edilen 22 suç kaydı bulunan M.Ö isimli şahıs 19.11.2024 tarihinde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şahsın daha önceki suç kayıtlarıyla ilgili soruşturma/yargılamaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Tiktok fenomenine terör gözaltısı
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