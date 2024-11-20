Tiktok fenomenine terör gözaltısı

Babası bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanan sosyal medya fenomeni Mehmet Özdemirkol, babasının neden tutuklandığını herkesin bildiğini canlı yayında söyledi. Canlı yayında babasının baron olduğunu ve terör nedeniyle tutuklandığını belirten, daha önce de suçluları övme ve hayvanlara eziyet videoları nedeniyle tepki çeken Mehmet Özdemirkol ile ilgili sosyal medya üzerinden çok sayıda ihbar yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mehmet Özdemirkol'un gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden kamu görevlisine hakaret ve çeşitli suç unsuru paylaşımlar yaptığı tespit edilen 22 suç kaydı bulunan M.Ö isimli şahıs 19.11.2024 tarihinde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şahsın daha önceki suç kayıtlarıyla ilgili soruşturma/yargılamaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.