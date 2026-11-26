Çocukları dijital mecralara hapsedip dikkatlerini ve ceplerindeki parayı kendi çıkarları için kullandığı belirtilen TikTok, ABD'de bir kez daha yargıya taşındı. Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, milyonlarca çocuğun kullandığı platformun gençleri bağımlılığa sürükleyen tasarım özellikleriyle hedef aldığını, onların zamanını, dikkatini ve parasını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürerek şirkete dava açtı. Providence County Yüksek Mahkemesi'ne sunulan 78 sayfalık dava dilekçesinde, TikTok'un çocukları korumak yerine kârını ve genç kullanıcı kitlesini büyütmeyi öncelik haline getirdiği savunuldu. Bu davanın ardından TikTok'un Türkiye'deki kullanımı da yeniden tartışmaya açıldı. Türkiye'de de TikTok gibi yabancı sosyal medya platformları milyonlarca vatandaşımızın konum bilgilerini, ses kayıtlarını, yüz görüntülerini, siyasi eğilimlerini, dini hassasiyetlerini ve sosyal ilişkilerini kayıt altına alabiliyor. Yabancı istihbarat servislerinin de erişebildiği bu veriler, büyük veri ve yapay zekâ teknolojileriyle işlenerek toplumların hassasiyetlerinin tespit edilmesinde ve algı operasyonlarında kullanılabiliyor. Seçim dönemlerinden toplumsal olaylara kadar birçok alanda kullanılabilen bu bilgiler, ülkeler açısından ciddi bir milli güvenlik riski oluşturuyor. Türkiye'nin dijital bağımsızlığını kazanması ve milli güvenliğini tehdit eden unsurlarla etkin mücadele edebilmesi için yerli sosyal medya platformlarının önemi her geçen gün artıyor.





İSTİHBARATIN YENİ SİLAHI

SOSYAL Medya Uzmanı Zafer Yaşa, konuyla ilgili SABAH'a konuştu. Yaşa, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Savaşlar sadece silahlarla yapılmıyor. Bilgi, teknoloji ve veri üzerinden de büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor. Geçmişte elde edilmesi aylar sürebilecek istihbarat bilgileri, bugün sosyal medya üzerinden çok daha hızlı analiz edilebiliyor.

HEDEF: TOPLUMSAL FAY HATLARI

Bir toplumun siyasi eğilimleri, ekonomik kaygıları, dini ve etnik hassasiyetleri yapay zekâ teknolojileriyle analiz edilebiliyor. Edward Snowden'ın 2013 yılında açıkladığı belgeler, Amerikan istihbaratının teknoloji şirketlerinin elindeki verilere erişiminin boyutlarını ortaya koydu. Cambridge Analytica skandalında 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının verisinin etkilenmiş olabileceği açıklanmıştı. Bu veriler seçmenleri hedefleme çalışmalarında kullanıldı. 2016 ABD seçimlerinde yürütülen sosyal medya operasyonları da bunun önemli örneklerinden biri. Türkiye'nin yabancı platformlardan talep ettiği her bilgiyi alabilmesi mümkün olmayabiliyor.

VERİLER TÜRKİYE'DE KALMALI

Verilerin kimin kontrolünde olduğu önemli. Verilerin Türkiye'de saklanması önemli avantajdır. Dijital bağımsızlık, teknolojiyi geliştirme ve yönetme kabiliyetine sahip olmakla mümkün.

YERLİ MARKA 'MİMİ'

Türkiye'nin sosyal medya alanında da dünyayla rekabet edebilecek bir markaya sahip olması gerekiyor. Bu vizyonla MİMİ'yi hayata geçirdik. MİMİ; kısa video paylaşımı, canlı yayın, anlık mesajlaşma, içerik üretimi ve dijital hediyeleşme özelliklerini bir araya getiren Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu. 21. yüzyılda bir ülkenin bağımsızlığı verisini ve dijital geleceğini koruyabilmesiyle de ölçülecek."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör