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Giriş Tarihi: 10.9.2024 10:36 Son Güncelleme: 10.9.2024 11:09

Tiktok'çu PKK propagandacısı yakalandı

Gaziantep'te, medya platformu Tiktok üzerinden PKK terör örgütü üyelerinin görüntüleri ve kendi fotoğrafını birleştirerek propaganda yapan bir şüpheli yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tiktok’çu PKK propagandacısı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda; PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü mensuplarının konuşma yaptıkları görüntüler ile kendi fotoğrafını birleştirerek hazırladıpı videoları Tiktok sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen R.Y. isimli şüpheli, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

İkamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konulan şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

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Tiktok'çu PKK propagandacısı yakalandı
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