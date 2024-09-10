Tiktok’çu PKK propagandacısı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda; PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü mensuplarının konuşma yaptıkları görüntüler ile kendi fotoğrafını birleştirerek hazırladıpı videoları Tiktok sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen R.Y. isimli şüpheli, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

İkamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konulan şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.